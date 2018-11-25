Motosiklet yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

-Kazaya karışan motosikletin görüntüsü,

-Vatandaşyarın görüntüsü,

-Polis ekiplerinin inceleme yapması. detay.



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Akçakoca D655 Karayolu Beyciler sapağı mevkiinde motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza Düzce Akçakoca Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Müslüm Kuru (26) idaresindeki plakasız motosiklet Beyciler Sapağı mevkiinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar Burakcan H. yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Gizem K.(5) ve Keziban K. (42) Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (AY)

