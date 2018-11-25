Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet, D - 655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Beyciler mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kuru ile Kezban Kıdış, kızı G. Kıdış ve Burak Hamarat yaralandı.112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Müslüm Kuru, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, kaza yerinin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.Öte yandan, motosikletten düşen piknik tüpü, emniyet ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

