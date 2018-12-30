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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kamerada İzle

Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kamerada İzle

Bir vatandaşın cep telefonu görüntüsü

Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

- Arabanın içinden motosiklet sürücüsü
- İşlek yolda motosiklet üzerine uzanan genç
- Arabaların hızlı geçişi
- Genel detay
- Görüntü, “BATMAN-MOTOSİKLET-ÜZERİNE-YATAN-GENC” kodu ile DİYARBAKIR FTP’de.

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Batman-Siirt arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. (SS-MP-Y)
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