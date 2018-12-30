Motosiklet üzerindeki tehlikeli oyun kamerada İzle

- Arabanın içinden motosiklet sürücüsü

- İşlek yolda motosiklet üzerine uzanan genç

- Arabaların hızlı geçişi

- Genel detay

- Görüntü, “BATMAN-MOTOSİKLET-ÜZERİNE-YATAN-GENC” kodu ile DİYARBAKIR FTP’de.



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da trafikte seyir halindeyken motosikletinin üzerinde uzanarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Batman-Siirt arası çevre yolunda motosikletiyle seyreden şahsın tehlikeyi oyunu görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kullandığı motosiklet üzerine yüzüstü uzanan şahıs, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. (SS-MP-Y)

