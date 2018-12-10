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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

tehlikeli yolculuktan görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Kamera Şili Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa'da ana cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklette 2'si çocuk, 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Ankara yolunda aynı motosiklet üzerinde 2'si çocuk, 4 kişilik ailenin yolculuğu görenleri şaşırttı. 2 kişilik motosiklette bir çocuğunu kucağına, diğer çocuğunu da eşinin arkasına alarak ana cadde üzerinde yolculuk yapan sürücü, sinyalsiz şerit değiştirmesi, minibüs ve otobüslerin arasından geçerek kendisi ve çocuklarının hayatını hiçe saydığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı. Motosiklet üzerinde bulunan hiç kimsede kask bulunmaması ise görenleri hayrete düşürdü. Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.
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