Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde tehlikeli sürüş

Motosiklet üzerinde tehlikeli sürüş

- MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK SÜREN VATANDAŞ

Güzergah Cep Telefonu 

-- DİĞER SÜRÜCÜLERİN UYARMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, motosikletini üzerine yatarak süren vatandaş, diğer sürücülerin uyarısına rağmen hızla yoluna devam etti. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinde motosikletini üzerine yatarak kullanan bir vatandaş, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Süratli bir şekilde motosikletini yüzüstü yatarak süren vatandaş, aynı güzergahtaki diğer sürücüler tarafından uyarılmasına rağmen aynı şekilde hız yaparak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameması ile saniye saniye görüntülendi. (FC
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı