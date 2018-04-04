Motosiklet üzerinde tehlikeli sürüş

-- DİĞER SÜRÜCÜLERİN UYARMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, motosikletini üzerine yatarak süren vatandaş, diğer sürücülerin uyarısına rağmen hızla yoluna devam etti. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinde motosikletini üzerine yatarak kullanan bir vatandaş, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Süratli bir şekilde motosikletini yüzüstü yatarak süren vatandaş, aynı güzergahtaki diğer sürücüler tarafından uyarılmasına rağmen aynı şekilde hız yaparak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameması ile saniye saniye görüntülendi. (FC

