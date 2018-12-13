Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteri kamerada İzle



- Bursa’da trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yapan bir kişi, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bir motosiklet sürücüsü, hiçbir güvenlik önlemi almadan tek teker üzerinde motosiklet kullandı. Önce motosikletin üzerine çıkan sürüsü sonra ön tekeri kaldırarak motosiklet sürmeye devam etti. Trafikte hem kendini hem başkalarını tehlikeye düşüren sürücü bununla yetinmeyip ellerini bıraktı ve sonrasında bir yolcu otobüsünün yanından ellerini otobüsün camına sürerek geçti. O anlar arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

