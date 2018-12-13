Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteri kamerada İzle

Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteri kamerada İzle

tehlikeli gösteriden görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Önlemi Yolcu Otobüsü Irak Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa’da trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yapan bir kişi, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bir motosiklet sürücüsü, hiçbir güvenlik önlemi almadan tek teker üzerinde motosiklet kullandı. Önce motosikletin üzerine çıkan sürüsü sonra ön tekeri kaldırarak motosiklet sürmeye devam etti. Trafikte hem kendini hem başkalarını tehlikeye düşüren sürücü bununla yetinmeyip ellerini bıraktı ve sonrasında bir yolcu otobüsünün yanından ellerini otobüsün camına sürerek geçti. O anlar arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı