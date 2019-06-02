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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda kamerada İzle

Motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda kamerada İzle

Tek teker üstünde kucağında kız arkadaşıyla ilerlemesi

( İSTANBUL -ÖZEL )- Trafikte hem kız arkadaşının hem de kendi canını tehlikeye attı İSTANBUL

Sosyal Medya Kız Arkadaş Kamera Cep Telefonu Kışla 


- Tuzla'da motosiklet halinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan şahıs bu anları sosyal medyada da paylaştı. Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekien bir görüntü bu kadarına da pes dedirti. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek tek ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde şahıs kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahıs gözden kayboluyor. Öte yandan şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
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