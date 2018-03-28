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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet tutkunları kansere dikkati çekti - ELAZIĞ

Motosiklet tutkunları kansere dikkati çekti - ELAZIĞ

- Motosiklet sevdalılarının şehir turu atmaları - Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan vatandaşlar - İl Sağlık Müdürü Cahit Polat'ın konuşmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da motosiklet sevdalıları, kalın bağırsak kanserine karşı farkındalık oluşturmak için şehir turu attı. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünün kalın bağırsak kanserine dikkati çekerek erken teşhise farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe destek veren Moto 23 Kulübü üyesi 50 motosiklet kullanıcısı, Demokrasi Meydanı'nda toplandı."Erken teşhis hayat kurtarır.", "Sen iste yeter kanser çeker gider." ve "Korku değil bilmek seni yaşatır." yazılı pankart taşıyan motosiklet tutkunları, öğretmenevine kadar yürüdükten sonra motosikletleriyle şehir turu attı.İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, bağırsak kanseri taramalarının aile sağlık merkezlerinde yaptırılması gerektiğini belirterek kanserde erken teşhisin önemini anlattı.Moto 23 Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir de kanserden korunmada sporun büyük önem taşıdığını aktararak "Sporun hayatımızın en önemli aktivitesi olması gerekiyor. Spor yaparak kanserden kendimizi koruyabiliriz." dedi.

Farkındalık Öğretmen Erken Teşhis Öğretmenevi 

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