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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet tırın altında kaldı: 2 yaralı

Motosiklet tırın altında kaldı: 2 yaralı

olay yeri görüntüler

( ORDU ) ORDU

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde motosikletin tırın altında kalması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Aybastı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Gürcü plakalı Lurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH plakalı tır, Zeki Özgen'in kullandığı 52 DM 409 plakalı motosikleti altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu motor sürücüsü Zeki Özgen ile arkasında yolcu olarak bulunan Zekiye Özgen ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan karı ve kocanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 25 dakika trafiğe kapandı.
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