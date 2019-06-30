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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - GAZİANTEP

Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - GAZİANTEP

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Hayatını kaybeden Murat Yılmaz'ın fotoğrafı Gaziantep 'te motosiklet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te motosikletin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat Yılmaz (25), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gaziantep - Yavuzeli kara yolunun 10. kilometresindeki otoban gişeleri yakındaki kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.Kazada motosikletin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Oktay Çetinoğlu yaralandı.Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Murat Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze 

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