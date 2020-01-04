Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı Video

Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı Video

Kaza yerinden görüntü

Hastane Baros Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilden görüntü
-Motosikletten görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Barbaros Bulvarı Levent istikametine seyir halinde motosiklet, önündeki taksiye arkadan çarptı. Direksiyon kısmı zarar gören motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 00.20’de Beşiktaş Barbaros Bulvarı Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Nar idaresindeki 34 CEP 406 plakalı motosiklet Halil İbrahim Ayvaz idaresindeki 34 TBZ 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin direksiyon kısmı kırılarak kullanılamaz hale geldi. Motosiklet sürücüsü de yere düşerek yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı