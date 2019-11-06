Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - OSMANİYE Haberi

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - OSMANİYE Haberi

- İlker Sarı'ya otomobilin çarpma anı - Kaza yeri - İlker Sarı'nın kazanın ardından görüntüsü - Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İlker Sarı ile röportaj Osmaniye 'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasındaOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde iş yerinden evine giden İlker Sarı, alışveriş yapmak için 80 LM 593 plakalı motosikletiyle market önünde durdu.Motosikletinden inmek üzereyken, yakınında meydana gelen kazaya karışan otomobillerden biri Sarı'ya çarptı.Yaralanan Sarı, ambulansla hasteneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Tedavisinin ardından taburcu edilen Sarı, gazetecilere, iki gün önce meydana gelen kazada ölüm şoku yaşadığını söyledi.

Daha sonra güvenlik kamerasından izlediği kazadan sağ kurtulmasına sevindiğini anlatan Sarı, "Güvenlik kamerası görüntüsünden izlediğim kadarıyla kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün yardımcı olması gerekirken aracını kontrol ederek, telefonla görüşmesi bizi üzdü. Benimle ilgilenmiyor. Şu an ayaktayım çok şükür." diye konuştu.

Çarpma Anı Alışveriş Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı