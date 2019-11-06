Motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - OSMANİYE Haberi
- İlker Sarı'ya otomobilin çarpma anı - Kaza yeri - İlker Sarı'nın kazanın ardından görüntüsü - Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İlker Sarı ile röportaj Osmaniye 'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasındaOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde iş yerinden evine giden İlker Sarı, alışveriş yapmak için 80 LM 593 plakalı motosikletiyle market önünde durdu.Motosikletinden inmek üzereyken, yakınında meydana gelen kazaya karışan otomobillerden biri Sarı'ya çarptı.Yaralanan Sarı, ambulansla hasteneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Tedavisinin ardından taburcu edilen Sarı, gazetecilere, iki gün önce meydana gelen kazada ölüm şoku yaşadığını söyledi.
Daha sonra güvenlik kamerasından izlediği kazadan sağ kurtulmasına sevindiğini anlatan Sarı, "Güvenlik kamerası görüntüsünden izlediğim kadarıyla kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün yardımcı olması gerekirken aracını kontrol ederek, telefonla görüşmesi bizi üzdü. Benimle ilgilenmiyor. Şu an ayaktayım çok şükür." diye konuştu.
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