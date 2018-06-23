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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün otomobilinin altında sürüklediği anlar kamerada

Motosiklet sürücüsünün otomobilinin altında sürüklediği anlar kamerada

Olay yerinden genel görüntüler

İlk Müdahale Polis Bild Kamera Polis Ekipleri 

-Meraklı vatandaşlardan görüntüler
-Motosiklet ve otomobilden görüntüler
-Ahmet Kapar'dan genel ve detay görüntüler
-112 Acil ve polis ekiplerinden görüntüler
-Güvenlik kamerası görüntüleri

( ADANA ) ADANA

- Adana’da motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Kapar, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet Kapar (43) 01 AC 0146 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, ara sokağa dönmeye çalışan ve sürücüsü belirlenemeyen 01 EA 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten düşen Ahmet Kapar, bir süre otomobilin altında sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi hafif yaralanan Ahmet Kapar’ın ilk müdahalesini yaptıktan sonra, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
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