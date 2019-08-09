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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

-mobese görüntüsü-

Mobese Görüntüsü Kırmızı Işık Ticari Araç Mobese Motosiklet Sürücüsü 

-Hafif ticari aracın motosiklete çarpması
-Motosiklet sürücüsünün savrularak yere düşmesi
-Işıkta duran araca arkadan gelen aracın çarpması
-Kaldırımdaki adamın otomobilden kaçması

( KONYA )- Motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçtu, kaldırımdaki yaya otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu KONYA

- Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması ve bir otomobilin çarpmasından son anda kurtulan vatandaşın görüntüsü MOBESE kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı MOBESE kamerasına yansıyan kaza merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülerde, çarşı istikametine seyir halinde olan bir otomobil kırmızı ışık sebebiyle durunca arkadan gelen otomobil hızını alamayarak öndeki araca çarpıp kaldırıma yöneldi. Bu sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş kazayı fark ederek kendisini hızlıca yanında bulunan tramvay durağına attı. Kaza anında tramvay geçmemesi ise başka bir kaza yaşanmasının önüne geçti. "Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı" MOBESE kamerasına yansıyan bir başka kaza da Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde gelerek Fırat Caddesinden Yeni İstanbul Caddesine çıkan motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsünün savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildiği görülüyor.
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