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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada

Kazadan görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Takip mesafesini koruyamayan otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı ESKİŞEHİR

Kamera Motosiklet Sürücüsü 


- Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında Ekim ayı içinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar yayınlandı. Birçok ilden çeşitli kazaların bulunduğu görüntülerde, özellikle trafik levha ve ışık ihlalleri göze çarptı. 'Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı' Yayınlanan görüntüler arasında Eskişehir'de, bir otomobil sürücüsünün takip mesafesini koruyamaması kazaya neden oldu. Seyir halinde olan bir motosiklet, önündeki araç sürücüsünün kapısını açmasıyla yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen araç takip mesafesini koruyamadığından önündeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü arkadan çarpan otomobil ile park halinde kapısı açık şekilde duran aracın arasında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, üç araçta maddi hasar meydana geldi.
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