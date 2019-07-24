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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün forklift demirine takılarak yaptığı kaza kamerada İzle

Motosiklet sürücüsünün forklift demirine takılarak yaptığı kaza kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Sanayi Sitesi Motosiklet Sürücüsü 

-kaza anı
-olay yerinden görüntü
-forkliftten görüntü
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin park halindeki forkliftin demirine takılması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi E Blok civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi sitesi içerisinde bir marangoz imalathanesinin önünde çalışan 45 07 160068 plakalı forklift sürücüsü Bilal D., malzemeleri yükledikten sonra forklifti iş yeri önüne park etti. O sırada sanayi sitesi girişine doğru seyir halinde olan Metehan P. (18) idaresindeki 45 K 9236 plakalı motosiklet, park halindeki forkliftin taşıma demirlerine takıldı. Taşıma demirlerinin üzerinden geçen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Kazayı gören çevredeki işçiler, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Metehan P., ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tıra malzeme yüklemek isteyen forklift sürücüsünün, forklifti iş yeri önüne park ettiği, motosiklet sürücüsünün ise park halindeki forklifti görmeyerek taşıma demirlerinin üzerinden geçip motosikletten savrulması görünüyor.
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