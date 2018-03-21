Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti...Sürücünün kaçtığı anlar kamerada

-Polisin yol kontrolü sağlaması

-Ambulansın gelmesi

-Koşuşturmaca

--Aktüel-

-Bir vatandaşın olayı anlatması

-Kazanın olduğu yer

-Taziye evinin görüntüsü

-Olay yeri fotoğrafları

-Havva Dağ'ın kimlik fotosu



( MERSİN -HD)Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti MERSİN



- Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ’a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

