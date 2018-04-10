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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü yayaya böyle çarptı: 2 yaralı İzle

Motosiklet sürücüsü yayaya böyle çarptı: 2 yaralı İzle

KAZA ANI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Çarpma Anı Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı’dan Kuzuluk istikametinde giden motosiklet, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yolda sürüklendi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevre esnaf ve vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. 112 ekiplerince kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yayaya çarpma anı gözüküyor. (RŞ-GY
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