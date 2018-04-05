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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile tutunarak ilerledi İzle

Motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile tutunarak ilerledi İzle

Cep telefonuyla çekilen motosiklet ve otomobil

Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Trafikten görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Otomobil sürücüsü arıza yapan motosikleti böyle çekti ADIYAMAN

- Adıyaman’da, motosikleti arıza yapan bir sürücü, seyir halindeki otomobile tutunarak dakikalarca yol gitti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı emniyet müdürlüğü yakınlarında motosikleti arıza yapan bir sürücü, yoldan geçmekte olan bir otomobil sürücüsünden motosikletinin çekilmesi konusunda yardım istedi. Çekme halatlarının bulunmaması üzerine motosiklet sürücüsü yardım istediği otomobile tutunarak trafikte ilerlemeye başladı.
Trafikte tehlikeli dakikaların yaşandığı olay bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Seyir halindeki otomobile tutunarak trafikte ilerleyen motosiklet ile otomobil bir süre sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. (CK-SD-
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