Motosiklet sürücüsü korkuluklara saplanmaktan kıl payıyla böyle kurtuldu

-kazazededen detay

-olay yerinden detay

-kıl payı çarpmaktan kurtulduğu demir korkuluktan detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü sadece 10 santimetre farkla bir iş yerinin korkuluk demirlerine saplanmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Nazilli-Denizli Karayolu üzeri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 CEZ 46 plakalı motosiklet sürücüsü Mansur Alkan (38), karayolunun emniyet şeridinde Denizli istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde bulunan 09 NV 262 plakalı Eşref Toplu (60) yönetimindeki otomobilin akaryakıt istasyonuna aniden dönmesi sonucunda kaza meydana geldi. Otomobilin sağ ön tarafına vurarak karayoluna savrulan motosiklet sürücüsü Alkan, kaldırım üzerinde bir süre yuvarlandıktan sonra iş yerine ait demir korkuluğu teğet geçerek iş yerine ait fiyat listesi bulunan dev tabelaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Alkan için 112’ye ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alkan Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkan’n hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

