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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek - AMASYA

Motosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek - AMASYA

- Motosiklet sürücülerinin düzenlediği kask kampanyası - Kask kampanyası için düzenlenen etkinlik - Motosiklet montu giyilmesi - Amasya Valisi Osman Varol ile röportaj - Motosikletlerin şehir turu atmasıMotosiklet sürücülerinden kask kampanyasına destek - Amasya 'da Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Kask takın hayata güvenle bakın" kampanyasına destek olan 150 motosikletli, yunus ekipleriyle şehir turu attıAMASYA (AA) - Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün "Kask takın hayata güvenle bakın" kampanyasına destek veren 150 motosiklet sürücüsü, yunus ekipleriyle şehir turu yaptı.Etkinlik kapsamında Gezi Yolu'nda buluşan polis ekipleri ile motosikletli grup, tiyatro oyuncularının motosiklet kullanırken kask takmanın önemini konu alan gösterisini izledi. Amasya Valisi Osman Varol, gösterinin ardından sürücülere kask ve korumalı yelek hediye ederek trafikte kurullara uyulması konusunda önerilerde bulundu.Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte en önemli unsurun güvenlik olduğunu ve herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.
Vatandaşları kask takması konusunda bilinçlendirmek istediklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:"Bu etkinliğimizde insanlarımıza can kayıplı trafik kazalarında 100 kayıptan 24'ünün motosikletli kazalarda gerçekleşmiş olduğunu anlattık. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam. İnsanlarımızın bir hiç uğruna trafikte alınabilinecek çok basit tedbirleri almadıkları için hayatlarını kaybetmesi bizi çok üzüyor. Bu anlamda bu bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz."Konuşmanın ardından Vali Varol'un start vermesiyle motosikletliler Türk bayrakları açarak yunus ekiplerinin eskortluğunda şehirde tur attı.

Polis Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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