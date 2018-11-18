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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü Haberi

Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü Haberi

Motosikletten görüntü

İlk Müdahale Jandarma Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Adli tıptan detay

( GAZİANTEP )- Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı, Mehmet Özçelik’in kardeşi Cebrail Özçelik’in de Yaklaşık 1.5 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te motosikletiyle şehir merkezine giden Mehmet Özçelik motosikletinin kontrolünü kaybedip orta refüje çarparak hayatını kaybetti. Özçelik’in kardeşinin de 1.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde 41 yaşındaki Mehmet Özçelik Beştepe Mahallesi'ndeki evinden çıkarak motosikletiyle şehir merkezine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet kaza yapılan yerden 80 metre ileriye kadar kayarken, Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek. Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı Motor kazasında ölen 41 yaşındaki Mehmet Özçelik’in kardeşi Cebrail Özçelik’in de Yaklaşık 1.5 yıl önce otomobiliyle Gaziantep Osmaniye otobanında seyir halindeyken otobanda duran tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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