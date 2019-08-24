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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet otomobile çarptı... O anlar kamerada Video

Motosiklet otomobile çarptı... O anlar kamerada Video

Güvenlik kamerası görüntüler

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kaz yapan motosiklet
-Vatandaşların protestoları
-Genel detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - Diyarbakır’da trafik kazası sonrası vatandaşlar yolu trafiğe kapattı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet seyir halinde bulunan otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar ve çocuklar, alkış ve ıslık çalarak hız yapan motosiklet sürücüleri ile caddede hızla geçen araçlara tepki gösterip yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak yetkilerden hız kesici kasis veya sinyalizasyon sistemi yapılmasını istediler. Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet sol şeritte seyir halinde bulunan otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar yolu trafiğe kapattı Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansırken, kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar çocukları ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak, alkış ve ıslıklar eşliğinde yetkililerden caddeye hız kesici kasis veya sinyalizasyon sitemi yapılmasını istediler. Kazası sonrası bölgede incelemeye yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. 2 ay önce bir kadın hayatını kaybetmişti Öte yandan 2 ay önce aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Tekke isimli kadına hafif ticari araç, çarpmış, çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.
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