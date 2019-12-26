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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yapan motosiklet

Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilin görüntüsü
-Yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsü
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının sedyeye konulması
-Ambulansa taşınması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da motosikletli kuryenin otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Aykut Çakır idaresindeki 55 RR 046 plakalı motosiklet, Celal Dursun'un kullandığı 28 DL 262 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü Aykut Çakır, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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