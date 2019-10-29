Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - İSTANBUL
- Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler - Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleriİSTANBUL - Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
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