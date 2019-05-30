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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet konvoyunu sollamak istedi, bariyerlere çarparak durabildi...Tır kazası kask kamerasında Video

Motosiklet konvoyunu sollamak istedi, bariyerlere çarparak durabildi...Tır kazası kask kamerasında Video

kask kamerası

Cenaze Bild Kamera Motosiklet Sürücüsü Trol 

-kaza anı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. Olay İzmir-Çeşme Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için düzenlenen cenaze törenine katmak için konvoy halinde giden motosiklet grubunu geçmek isteyen bir tır, sollama yaptıktan sonra bir anda hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden tır yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar konvoyda seyreden bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazayı gören motosiklet sürücüsü hemen sürücünün yardımına koştu.
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