Motosiklet kazasında ölen liseli, gözyaşları arasında toprağa verildi

-Çocuğun evinden helallik alınması

-Sınıf arkadaşlarının tabutu taşıması

-Camiden detay

-Cenaze Namazı

-Arkadaşlarının omuzlaması

-detaylar

-Çocuğun motosikletli fotoğrafı



( MANİSA )- Sınıf arkadaşları 16 yaşında hayata veda eden Muammer Başyiğit'in tabutunun başından biran olsun ayrılmadı MANİSA



- Dün gece saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesinde motosikleti ile kaza yaparak yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Muammer Başyiğit arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sınıf arkadaşları Muammer Başyiğit'in tabutunun başından biran olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti. Baba evinde helallik alınan Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Muammer Başyiğit, merkez Çarşı Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşları ve sevenlerin gözyaşları arasında Selendi Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Selendi Kaymakamı Can Atak acılı aileye başsağlığı dilerken arkadaşları Muammer Başyiğit’in başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti. Baba Talip Başyiğit taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı. Anne Selma Utangan'ın ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza Kaza, dün gece yarısı Manisa'nın Selendi ilçesinde çevre yolu sanayi bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Muammer Başyiğit sanayi sitesinden ilçe merkezindeki evine doğru giderken virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından da elektrik trafosuna çarparak asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Muammer Başyiğit İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

