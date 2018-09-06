Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet kazası - SAKARYA

Motosiklet kazası - SAKARYA

- Cami avlusu ve taziyelerden detay - Cenazelerin camiye getirilmesi - Cenaze töreninden detay Sakarya 'daki motosiklet kazası - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki genç toprağa verildiÖLENLERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki genç defnedildi.Alınan bilgiye göre, D - 140 Karayolu'ndan Adapazarı yönüne giden Mücahit S'nin (19) kullandığı motosikletle Emre B. (18) idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İki gencin cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki evlerine getirildi.
Burada dua edilip, helallik alınmasının ardından iki gencin cenazesi Yeşildirek Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra, Emre B'nin cenazesi ilçedeki aile kabristanlığına, Mücahit S'nin cenazesi ise Dokurcun Yeniköy aile mezarlığına defnedildi.

Hastane Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Motosiklet Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı