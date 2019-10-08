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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Güvenlik kamerası - ISPARTA

Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Güvenlik kamerası - ISPARTA

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri Isparta ’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıISPARTA (AA) - Isparta ’da meydana gelen motosiklet kazasında1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Gülsüm Öcal ise yaralandı.Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Öcal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.İnliceliler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sparta Güvenlik Kamerası Motosiklet Kazası İnlice Aydınlatma Direği 

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