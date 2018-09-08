Motosiklet kazası; 1 ölü, 1 yaralı - BALIKESİR İzle

- Kaza yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansla hastaneye götürmesi - Kaza yapan motosikletin çekiciye yüklenmesi Balıkesir 'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki 06 FV 3222 plakalı motosiklet, Yunus Emre Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.Kazada, Dalkılıç ve beraberindeki Halil Karataş (47) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Dalkılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.