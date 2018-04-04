Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet kazaları MOBESE’ye yansıdı

Motosiklet kazaları MOBESE’ye yansıdı

Hastane kavşağında motosikletin otomobile çarpması

Kırmızı Işık Motosiklet Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin düşmesi
-İkinci kazada gelen motosiklet
-Motosikletin durması
-Otomobilin motosiklete çarpması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk kaza Hastane kavşağında kırmızı ışık ihlale yapan motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise Ahmet Taner Kışlalı Caddesinde seyir eden motosiklet, karşı yönden gelen otomobili görerek durdu. Motosiklet sürücüsünü fark etmeyen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kazada MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. (MAD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı