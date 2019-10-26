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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

kAZA ANLARI

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Bild Kamera Motosiklet Kazası 


- Kütahya’da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, sürücü ve motosikletteki yolcu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. İkinci motosiklet kazası ise Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü otomobilden kaçmaya çalışsa da çarpılmaktan kurtulamadı. Her iki kazada da yaralanmaya olmaması teselli kaynağı oldu. (EFE-)
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