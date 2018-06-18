Motosiklet kasasında çocukları taşıdı, kendi kask taktı İzle

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Arnavutköy’de bayram günü motosikletin arkasına bağladığı kasa içinde 2 çocukla tehlikeli bir şekilde seyahat eden adam, faciaya davetiye çıkardı. Yapılan uyarılara ve yaşanan kazalar rağmen trafikte tehlikeli yolculuklar görülmeye devam ediyor. Arnavutköy’de bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Bayram günü bir motosikletin arkasına kasayı bağlayan adam içinde 2 çocuğu taşıdı. Çocukların yanı sıra kasa içinde eşyalarda olduğu görülürken, motosikleti kullanan adamın kendi güvenliği için kask takması da dikkatlerden kaçmadı. (MD-ÖFA

