Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

KAZA YERİ

Motosiklet Sürücüsü 

-KAZA YERİNDE YARALILARIN AMBULANSA TAŞINMASI
-KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hacı Mahmut Çalış (50) yönetimindeki 34 UH 0480 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Burak İltaş'ın kullandığı 16 SUM 89 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Burak İltaş, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında bulunan kardeşi Barış İltaş ise Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Barış İltaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı