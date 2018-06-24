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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

-Cep telefonu-

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yeri
-Yaralının yerde yatması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının sedyeye alınması
-Ambulansın hastaneye gelişi
-Yaralının sedye ile hastaneye taşınması
-Yakınlarının ağlaması
-Hastane önünden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile hafifi ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Ereğli-Devrek arası karayolunun Süleymanbeyler Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Satılmış K. idaresindeki 67 TF 305 plakalı hafifi ticari kamyonet Özgür Uyucu idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunurken, kazayı haber alıp hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada hafifi ticari kamyonet içerisinde bulunan ve hafif yaralanan bir kadının ise durumunun ağır olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Savcılığın kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
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