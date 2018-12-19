Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çanakkale Şehitleri Caddesi’ne seyir halinde olan Sabri A. (34) idaresindeki 37 KK 344 plakalı motosiklet, ara yoldan önüne çıkan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, yaya yolundaki kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Ambulans ile Tosya Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Sabri A. Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet güçleri olay sonrası soruşturma başlattı.

