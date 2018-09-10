Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet ile tehlikeli yük taşımacılığı kamerada İzle

Motosiklet ile tehlikeli yük taşımacılığı kamerada İzle

Motosiklette taşının eşyalar

Kamera 

-Motosiklet Çuval taşınması
-Motosiklet Demir taşınması
-Motosiklet ile tahta taşınması

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te motosiklet sürücüleri motosikletleriyle tehlikeli şekilde yük ve eşya taşımaya devam ediyor. Nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu Kilis’te bazı motosiklet sürücüleri motosikletleriyle eşya ve yük taşıyor. Motosikletleriyle tahta, çuval, demir ve çeşitli eşyalar taşıyan sürücüler trafikte tehlikeye neden oluyor. Motosiklet sürücülerinin eşya ve yük taşıdığı anlar ise kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı