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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kamerada İzle

Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kamerada İzle

YARALANAN SÜRÜCÜYE DETAY

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-AMBULANS BİNİŞ VE AMBULANS GİDİŞ DETAY
-GÜVENLİK KAMERASI DETAY

( SAKARYA )- Meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafifi şekilde yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratlı giden 54 KV 036 plakalı motosiklet, 54 AUH 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması gözüküyor.
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