- Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı Video



- Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 3. Çevre Yolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında dönüş yapmak isteyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille Mücahit Böküş idaresindeki 02 FU 108 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletin otomobile çarpması ile motosiklet sürücüsü otomobilin diğer tarafına adeta uçtu. Kameralara yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mücahit Böküş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan motosiklet ile otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)

