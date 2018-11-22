Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı

- Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

İlk Müdahale Polis Kamera Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 3. Çevre Yolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında dönüş yapmak isteyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille Mücahit Böküş idaresindeki 02 FU 108 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletin otomobile çarpması ile motosiklet sürücüsü otomobilin diğer tarafına adeta uçtu. Kameralara yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mücahit Böküş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan motosiklet ile otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı