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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında Haberi

Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında Haberi

Kaza anı güvenlik kamarası görüntüleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamarasına yansıdı. Kaza ilçenin Güney Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ferhat Burçak yönetimindeki 27 F 7174 plakalı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Ferman Uzun’un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ferman Uzun vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Uzun olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ve sonrası olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. (MB-
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