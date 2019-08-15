Motosiklet ile otomobil çarpıştı, ilk müdahaleyi kaymakam yaptı



- Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk tedaviyi evinden çıkarak olay yerine giden Ayvalık kaymakamı yaptı. Kaza, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan Nazmi İde kontrolündeki 10 YT 355 plakalı motosiklet, Sarımsaklı istikametine gitmekte olan Görkem Bilal Terlikçi kontrolündeki 39 NT 283 plakalı otomobille Ayvalık Kaymakamlığı lojmanları önünde çarpıştı. Kasap dükkanında çalışan ve bir müşterinin siparişlerini götürdüğü öğrenilen motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek ağır yaralanırken, et ve kıymalar da yola savruldu. Yaralı sürücüye ilk müdahale Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslandan Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yaptı. Kazayı duyan Görgülüarslan, lojmandan çıkarak yaralı Nazmi İde'ye müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan, yaralı sürücü ambulansa alınana kadar yanından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücü Nazmi İde'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

