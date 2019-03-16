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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerinden çekilen amatör görüntüleri

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Amatör Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'yı dağ ilçelerine bağlayan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sunay Y. idaresindeki motosiklet, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sunay Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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