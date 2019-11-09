Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - ADANA
- 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Kazalı otomobil ve motosiklet Adana 'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıoğlu Bulvarında, Abdullah Durmuşoğlu idaresindeki 80 PA 407 plakalı otomobil ile Mustafa Cumhur'un kullandığı 01 AAN 672 plakalı motosiklet çarpıştı.Otomobilin ön camına kafası çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cumhur 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastahanesi'ne kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Durmuşoğlu, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
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