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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

112 sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahale etmesi

Tahkikat Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Motosiklet Sürücüsü 

-ambulansa kaldırması
-kaza yerinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde aynı aileden 3 kişinin bindiği motosiklet, kamyonete çarptı bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Lefke Kapı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nden gelmekte olan 16 FDV 79 plakalı motosikletin sürücüsü Tuncay T. (56), tali yoldan çıkan Turan T'nin kullandığı 16 FDD 86 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan eşi Zeynep T. (55) düşerek yaralandı. 112 acil ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Zeynep T. ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlatırken, yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi
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