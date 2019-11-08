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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı - ORDU

Motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı - ORDU

- Motosiklet ile bisikletli çarpışması - Yaralananların ambulansa taşınması - İşyeri güvenlik kamera kaydından görüntü Ordu 'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralıORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.Fevzi Can Alver yönetimindeki 33 ACV 765 plakalı motosiklet, Gölevi Mahallesi sahil yolunda bisikletli Arda Erek'e (14) çarptı.Yaralanan Alver ile Erek, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sahil Yolu Kamera Kaydı Kamera Bisiklet 

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