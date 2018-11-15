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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon - İSTANBUL

Motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon - İSTANBUL

- Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'daki motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon - Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da motosiklet hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında dün sabah eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 11 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık anlarında bir motosikletle gelen iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anları görülüyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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