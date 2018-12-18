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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Motosiklet hırsızlığı - KOCAELİ

Motosiklet hırsızlığı - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevki edilmesi - Adliyeden genel görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar alanında park halindeki 41 LL 648 plakalı otomobilde bulunan kişilerden şüphelendi. Otomobilin yanındaki motosikletin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, S.K (18) ve H.E. (18) ile yaşları küçük olan E.E, R.Ö, M.N.Ç. ve E.E’yi gözaltına aldı.Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ile Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen şüphelilerin, Derince ve Başiskele ilçesinde düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları 2 motosikleti çaldıkları tespit edildi.E.E, emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, S.K, R.Ö. ve E.E, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden S.K'nın, Başiskele ilçesinde çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı öğrenildi.

Adli Kontrol Bild Hırsız Irak Trol 

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