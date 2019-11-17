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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları saklandıkları evde yakalandı Haberi

Motosiklet hırsızları saklandıkları evde yakalandı Haberi

Şüphelilerin adliyeye sevkinden detaylar

( ESKİŞEHİR )- 9 bin TL değerindeki motosiklet sahibine teslim edildi ESKİŞEHİR

Kız Arkadaş Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Direksiyon 


- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve ikametten hırsızlık gerçekleştiren 1'i kadın toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre; 8-13 Kasım tarihleri arasında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan motosikletlerin direksiyon kilitleri kırılarak çalınması olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, olay yerleri ve çevresinden alınan güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde E.D. (24) ve R.A. (19) isimli şahısların motosiklet olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. İki ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelileri E.D. ve kız arkadaşı R.A. 16 Kasım Cumartesi günü saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin çalmış oldukları 9 bin TL değerindeki 1 adet motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Öte yandan motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri E.D. ile R.A. ve ayrıca 1 ikametten hırsızlık ve 2 müştemilattan hayvan hırsızlığı şüphelisi Ö.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde polis ekipleri tarafından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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