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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet hırsızları kamerada Haberi

Motosiklet hırsızları kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

Denetimli Serbestlik Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Motosiklet hırsızının gelişi
-Motosikleti alarak götürmesi

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. ait 79 DT 183 plakalı motosiklet Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak üzerinden çalındı. Aynı saatlerde H.Ş. ait 79 EA 323 plakalı motosiklet de Şehitler Mahallesi Şehirler Abidesi Caddesi üzerinden çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından motosikletlerin M.K. (32) ile O.G. (18) tarafından çalındığını belirledi. Çalınan iki motosiklet sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. M.K. tutuklanırken, O.G. ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.
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